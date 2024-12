Appello del consigliere Bosco per il randagio amatissimo e devoto di Rossano: “Aiutiamo Jack, non sta bene, potrebbe non farcela”

“Jack, il randagio amatissimo da tutti i residenti del Centro Storico di Rossano, purtroppo è gravemente malato. Necessita di aiuto. Chi può gli offra riparo per la notte”.

CONOSCIUTO ED AMATO IN TUTTO IL CENTRO STORICO PER LA SUA DOCILITÀ

A lanciare l’appello ad aiutare il cane più famoso di Rossano, al quale tutti sono affezionati per la sua docilità e soprattutto per la sua devozione, è il consigliere comunale Giancarlo Bosco. – Sì, per la sua devozione. Jack, infatti, è sempre in prima fila durante le funzioni religiose, le processioni e anche durante l’ultimo saluto ai rossanesi che in questi anni lo hanno accudito.

IN TANTI GIÀ LO AIUTANO. SERVE CONTINUARE GARA DI SOLIDARITÀ

“Curato gratuitamente dai veterinari Domenico Sapia e Anna De Cesare, a Jack purtroppo non rimane molto da vivere e senza un riparo sicuro, in queste notti d’inverno, potrebbe non farcela. Già tanti – continua il consigliere – sono i concittadini che si sono prestati ad aiutarlo, come Antonio De Benedetto, Carlo Faustini, Pasquale Orlando, Pietro Spina, Stefano Manno, Achiropita Scino e l’Avvocato Zumpano. Adesso serve continuare questa gara di solidarietà, serve un aiuto però che – precisa – non deve tramutarsi in una privazione della sua libertà, con la reclusione in una struttura o un canile. Jack – ci tiene a chiarire Bosco – è malato di tumore e non ha alcuna malattia infettiva, per questo può essere soccorso senza correre alcun rischio.

AIUTARE JACK PER RISCOPRIRE A NATALE I VERI VALORI DELLA CARITÀ CRISTIANA

Il mio vuole essere anche e soprattutto un invito alla sensibilizzazione e all’attuazione di un gesto concreto. In un periodo come quello natalizio, ormai polarizzato dal consumismo, l’aiuto di questo amico a quattro zampe, fedele compagno durante le processioni e dei turisti che visitano la città Bizantina, può e dovrebbe essere – conclude Bosco – un grande gesto di carità cristiana”.