Comune di Paludi (CS), Direzione scientifica Parco Archeologico di Castiglione e Museo Civico di Paludi. Inaugurazione mostra “Archeologia che ispira”

Nasce dalle azioni di valorizzazione sempre più numerose promosse negli anni più recenti al Parco archeologico di Castiglione e al Museo Civico di Paludi (CS), dalle frequenti passeggiate tra i resti dell’antica città fortificata ellenistica, dalle visite interessate alle collezioni del museo, dall’ascolto dei racconti sull’archeologia di un luogo che merita di essere sempre più conosciuto, valorizzato, apprezzato. Si chiama Archeologia che ispira ed è una mostra collettiva di pittura femminile. Diciassette artiste, tutte della Sibaritide, si lasciano ispirare dalle esperienze di visita e conoscenza vissute nel suggestivo Parco archeologico di Castiglione, dai suoi reperti ancora in mostra al Museo Civico. Le emozioni provate si traducono in ispirazione creativa, in colori stesi da pennelli, in materiali che animano scene, immagini, suggestioni. Nasce così Archeologia che ispira, da un’idea della Direttrice scientifica del Parco di Castiglione e del Museo Civico di Paludi, Donatella Novellis. La mostra si deve all’impegno delle artiste, delle curatrici Donatella Novellis e Anna Tridico, alla fattiva collaborazione del Comune di Paludi, dei suoi uffici, della Pro Loco Paludi. Così il Sindaco Domenico Baldino: “Realizziamo a Paludi una nuova azione che valorizza patrimonio culturale e umano: il passato archeologico straordinario che il sito di Castiglione custodisce diventa tema di ispirazione di un nutrito e valido gruppo di donne pittrici, tutte del territorio. L’Amministrazione Comunale è onorata di poter ospitare un evento tale che valorizza talenti e creatività femminile, fornendo alla comunità paludese e a chiunque voglia farci visita durante le festività natalizie, occasioni di piacevolezza e crescita”. Così Donatella Novellis: “Archeologia che ispira è un’idea concretizzatasi in una mostra collettiva di artiste del territorio che mi stupisce piacevolmente per le diverse declinazioni che il racconto dell’archeologia di Castiglione ha assunto attraverso la creatività artistica delle pittrici. Archeologia che ispira è sperimentare percezioni e suggestioni, è tradurre esperienze di vita in azioni artistiche, è confermare l’incidenza dell’antico sul contemporaneo, celebrando la bellezza di uno spazio importante della Magna Grecia antica che, lo ripeterò all’infinito, dev’essere sempre più conosciuto, valorizzato, frequentato, amato. Le ringrazio tutte, per la dedizione con cui danno vita a una mostra collettiva site specific, con opere originali, inedite, in mostra per la prima volta al pubblico. Rivolgo un pensiero particolare alla Prof.ssa Anna Tridico, con cui ho piacevolmente condiviso la curatela della mostra. Con lei, ringrazio Fabio Zumpano, per la disponibile e competente professionalità messa in campo nell’allestimento e Simone Spazian, che ha curato l’apparato grafico con l’impegno e l’efficacia consueti. Sono particolarmente felice che all’evento inaugurale parteciperà il M.o Dott. Giovanni Aiello, Dirigente Scolastico dell’I.C. Bennardo Cropalati-Caloveto-Paludi, oltre che straordinario musicista, così da avviare una condivisione di intenti e azioni con la comunità educante locale”.

La mostra Archeologia che ispira. Collettiva di pittura femminile sull’archeologia di Castiglione di Paludi presenterà opere inedite di Graziella Campana, Rosalba Converso, Carmela De Gregorio, Teresa Desimone, Achiropita Figoli, Eliana Noto, Mirella Renne, Adriana Risuleo, Nellina Rizzo, Donatella Romano, Mina Romeo, Chiara Salatino, Lucia Yuki Sifonetti, Chettina Straface, Anna Tridico, Annunziata Titti Tridico, Luisa Zicarelli. Sarà inaugurata al pubblico domenica 15 dicembre 2024 alle ore 17.30, presso il Museo Civico – Centro Culturale Polifunzionale di Paludi (CS). Ai saluti del Sindaco di Paludi Domenico Baldino e del Presidente Pro Loco Paludi Giuseppe Blefari, seguiranno gli interventi del Dirigente Aiello, delle curatrici. Saranno presenti le artiste. La mostra resterà aperta fino al 15 gennaio 2025.