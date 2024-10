Educazione alla legalità fiscale e tributaria: ConfConsumatori incontra i cittadini di Corigliano-Rossano

Presso il Centro di Eccellenza di Corigliano Rossano si è tenuto un evento di grande rilievo per la tutela dei consumatori e l’educazione alla legalità fiscale e tributaria. L’incontro, organizzato da Confconsumatori Calabria, in collaborazione con la Confconsumatori di Corigliano Rossano, è stato concepito con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini sulle normative fiscali, offrendo al contempo strumenti utili per affrontare con consapevolezza le complessità del sistema tributario.

L’evento è stato inaugurato dai saluti del Presidente dell’associazione Fidelitas, Gennaro Ferraro, e dalla Presidente della Proloco di Corigliano Rossano, Valeria Capalbo. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di iniziative come questa, che mirano a educare e sensibilizzare la comunità locale su temi cruciali per la crescita economica e sociale del territorio. Ferraro ha evidenziato come la legalità fiscale sia un valore imprescindibile per lo sviluppo sostenibile, mentre Capalbo ha messo in risalto l’importanza di promuovere il dialogo tra istituzioni e cittadini per una maggiore consapevolezza sui propri diritti e doveri.

Il Presidente di Confconsumatori Regione Calabria, Avvocato Antonino Distilo, ha poi preso la parola, ponendo l’accento sull’importanza della legalità fiscale come fondamento di un’economia sana e inclusiva. “Educare i consumatori ai loro diritti e doveri è essenziale per contrastare l’evasione fiscale e promuovere uno sviluppo equo”, ha affermato Distilo, ribadendo l’impegno dell’associazione nel sostenere i cittadini nel loro percorso di conoscenza e rispetto delle regole fiscali.

Non è mancata la partecipazione di figure di rilievo del panorama locale e regionale, come l’Avvocato Antonino Mafrici, del Foro di Reggio Calabria, che hanno fornito preziose informazioni sulle normative vigenti e sulle modalità di accesso ai servizi di assistenza fiscale.

L’Avvocato Antonino Mafrici, ha approfondito il tema, dichiarando: “Il dovere di pagare le tasse è una forma di solidarietà economica che ci lega come società. Ogni cittadino, sia residente che non residente, ha l’obbligo di concorrere al benessere collettivo attraverso il pagamento delle imposte. Questo principio è sancito dalla nostra Costituzione, e il carico fiscale deve aumentare in proporzione alla ricchezza di ciascuno. È fondamentale che il sistema tributario rispecchi la capacità economica di ogni contribuente, assicurando così che chi ha di più contribuisca maggiormente.”

A portare un contributo significativo è stato anche il Dott. Saverio Morello, Referente Aziendale di Soget, che ha messo in luce la necessità di una stretta cooperazione tra associazioni dei consumatori, ordini professionali, concessionari e istituzioni.

“Il tema dei tributi locali è complesso e riguarda tutti noi,” ha dichiarato il Dott. Saverio Morello. “La Soget si occupa della gestione dei tributi locali anche nel territorio di Corigliano Rossano, dove il nostro impegno è rivolto a garantire che il sistema tributario sia efficiente e chiaro per tutti i cittadini.”

Morello ha spiegato che “i tributi locali sono caratterizzati da un elevato livello di tecnicismo e da una continua evoluzione normativa. Non tutti i cittadini, comprensibilmente, sono preparati ad affrontare questi cambiamenti, ed è qui che diventa fondamentale il ruolo delle associazioni professionali e dei consumatori. Queste realtà fungono da filtro e da mediatori, aiutando i contribuenti a comprendere meglio i propri diritti e doveri.”

Soget, ha continuato Morello, “favorisce la creazione di corsie preferenziali con le associazioni, che forniscono un supporto prezioso ai cittadini nella compilazione delle istanze e nella gestione della corrispondenza, come le e-mail, facilitando così i rapporti con l’amministrazione tributaria. Il nostro personale è sempre disponibile e paziente, cercando di far comprendere al contribuente cosa si cela dietro un provvedimento di riscossione, per renderlo consapevole dei meccanismi che regolano il pagamento dei tributi.”

Morello ha inoltre spiegato il legame diretto tra i tributi locali e i servizi comunali. “Ad esempio, il Comune sostiene i costi di servizi essenziali come la raccolta differenziata, e questi costi vengono ripartiti tra i cittadini in base alla superficie degli immobili che possiedono o utilizzano. Contribuire in modo equo a questi servizi è un dovere di solidarietà fiscale che garantisce il mantenimento e il miglioramento della qualità della vita nella nostra comunità.”

In conclusione, Morello ha ribadito l’importanza di una collaborazione continua tra cittadini, istituzioni e associazioni, affinché il sistema tributario sia sempre più trasparente, accessibile e giusto per tutti. Dalle dichiarazioni del Dottor Morello è emerso l’aspetto umano, più che quello fiscale, della società di riscossione di cui incarna i valori.

Tra gli altri interventi di spicco, il Vicepresidente di Confconsumatori Nazionale, Avvocato Carmelo Calì, ha dichiarato: “Questi incontri sono fondamentali per informare i cittadini,” ha esordito l’Avvocato Calì, durante il suo intervento. “Il confronto diretto con i cittadini ci permette di fornire loro le informazioni necessarie, spesso mancanti, su temi importanti come la tutela dei consumatori e i loro diritti fiscali. Purtroppo, molti consumatori e contribuenti non hanno accesso a tutte le informazioni utili per affrontare al meglio le sfide quotidiane, ed è per questo che appuntamenti come questo assumono un’importanza cruciale.”

Calì ha poi ringraziato i partecipanti e gli organizzatori dell’incontro: “Ringrazio tutti i cittadini presenti e gli organizzatori per aver promosso questa iniziativa, che si inserisce perfettamente nella lunga storia della nostra associazione. Dal 1976, Confconsumatori è impegnata a rispondere ai bisogni concreti dei consumatori. La nostra nascita è legata a un episodio emblematico, lo sciopero nazionale del parmigiano reggiano, quando i produttori organizzarono una protesta contro l’aumento del prezzo del formaggio. Quell’iniziativa, segnalata anche dalla stampa estera, fermò l’aumento dei prezzi e gettò le basi per la creazione di Confconsumatori.”

“Quello che stiamo facendo oggi,” ha aggiunto, “è una continuazione di quell’esperienza: offrire risposte concrete ai consumatori, ascoltando le loro esigenze e cercando di fornire gli strumenti necessari per affrontare le problematiche che incontrano, siano esse legate ai tributi, ai servizi pubblici o ad altre questioni di consumo.”

L’Avvocato Calì ha concluso sottolineando l’importanza di mantenere viva questa missione, con l’impegno di Confconsumatori a stare sempre al fianco dei cittadini, fornendo supporto e informazioni per proteggerli e guidarli nelle sfide che incontrano ogni giorno.

L’incontro, finanziato attraverso il programma generale di intervento della Regione Calabria con fondi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha rappresentato non solo un’opportunità di sensibilizzazione, ma anche un esempio tangibile di come il settore pubblico e le associazioni possano collaborare per migliorare la qualità della vita nelle comunità locali.