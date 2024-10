Il sottosegretario Morelli: “Cipess ha espresso favorevole sulla realizzazione porto turistico di Paola”

“Il CIPESS ha espresso parere favorevole sul progetto in Partenariato Pubblico Privato finalizzato alla realizzazione del porto turistico di Paola, in provincia di Cosenza. Un’opera fondamentale per il rilancio del settore turistico del territorio che è un’eccellenza del nostro paese”.

Così in una nota il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli.

“L’opera – che si chiamerà ‘Porto turistico San Francesco di Paola’ – spiega il senatore della Lega – prevede la valorizzazione del territorio e lo sviluppo della portualità turistica del litorale tirrenico calabrese. Il progetto è volto alla promozione di servizi per oltre 250 milioni di euro e prevede, oltre alla realizzazione della marina, la riqualificazione e la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie della città”, conclude Morelli.