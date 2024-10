Maggioranza dopo ramanzina sindaco si presenta in conferenza capigruppo, ma presidente consiglio aveva già mandato nuova convocazione

Alla conferenza dei capigruppo convocata per oggi (lunedì 7) la maggioranza che ha abituato ormai la città a teatrini impietosi e alla latitanza sui temi importanti, prima non si è presentata e poi, evidentemente richiamata dal Sindaco, si è palesata quando oramai i rappresentanti della minoranza, dopo aver atteso per un’ora, avevano lasciato i lavori. I documenti parlano chiaro: alle ore 15:53, la Segretaria stabiliva la mancanza del numero legale ed il rinvio della Conferenza dei Capigruppo e subito dopo il Presidente del Consiglio Comunale, Rosellina Madeo, trasmetteva agli interessati una nuova convocazione per mercoledì 9 ottobre.

G.CAPUTO, LUCISANO E W.D.CAPUTO: COMPORTAMENTI POCO ISTITUZIONALI

È quanto denunciano i tre consiglieri di minoranza Pietro Lucisano, Guglielmo Caputo e Walter Demetrio Caputo sottolineando come gli atteggiamenti assunti da questa maggioranza si confermino essere ancora una volta poco istituzionali e scorretti nei confronti dei consiglieri di minoranza ma soprattutto della comunità, vista la rilevanza dei temi che si dovevano trattare rispetto alle attese di sviluppo della Città e del territorio.

LA MAGGIORANZA È ASSENTE SUI GRANDI TEMI

Al netto delle assenze giustificate – aggiungono – la non presentazione dei capigruppo di maggioranza nei tempi non ha consentito ai consiglieri comunali Lucisano, Caputo e Caputo di presentare, in pieno spirito di collaborazione, proposte e soluzioni.