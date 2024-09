Cariati presente al Salone Nautico Internazionale di Genova, il sindaco Minò: “Straordinaria vetrina”

Cariati protagonista del Salone Nautico Internazionale di Genova, che da pochi giorni ha chiuso la sua 64esima edizione.

La prestigiosa fiera mondiale dedicata alla nautica da diporto ha infatti ospitato il gozzo “Cariati 26”, l’imbarcazione della Brettium Boat s.r.l., start up creata dal giovane maestro d’ascia Enzo Montesanto, assieme alla moglie Paola Gargiulo ed al cugino Luigi Montesanto.

Al Salone nautico, presso lo stand BA308, il gozzo “Cariati 26” ha richiamato moltissimi visitatori riscuotendo uno straordinario ed inaspettato successo.

All’evento, presente anche il Sindaco Cataldo Minò che – si legge in un comunicato stampa dell’amministrazione comunale – ha voluto manifestare, a nome del Comune di Cariati, tutto il sostegno e la stima <<per i giovani imprenditori cariatesi che con coraggio, ambizione e serietà si sono messi in gioco lanciando sul mercato internazionale un vero e proprio gioiellino della nautica che porta, tra l’altro, il nome identitario della nostra cittadina: “Cariati 26”. Una straordinaria vetrina– aggiunge il Sindaco Minò – e migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo, per ammirare la rivisitazione in chiave contemporanea di uno dei prodotti più rappresentativi della nostra tradizione e cultura: il gozzo, la tipica imbarcazione cariatese che, proprio a Cariati, da oltre un secolo, viene realizzata dalle abili mani dei maestri d’ascia>>.