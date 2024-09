Torna “Puliamo il mondo”, la storica campagna di Legambiente fa tappa a Mendicino

Il 21 e 22 settembre prossimi torna nelle piazze e nelle strade di tutta Italia “Puliamo il mondo: per un Clima di Pace”, la storica campagna di volontariato ambientale promossa dalla Legambiente e sostenuta da centinaia di associazioni, comitati, amministrazioni pubbliche e da migliaia di cittadine e cittadini che si mobilitano annualmente in questo periodo.

Domani Venerdì 20 Settembre, in contrada Tivolille di Mendicino, dalle ore 09:00 alle ore 11:00, i soci del circolo Legambiente Serre cosentine, le associazioni “I Brettii” e “Prometeus”, insieme agli alunni e le maestre della scuola primaria di Mendicino, riqualificheranno un’area adiacente il plesso scolastico di Tivolille, recuperando e differenziando i rifiuti presenti.

Il Programma

Ore 08:045: Saluti e formazione dei gruppi di volontari e alunni

Ore 09:00 : Inizio della campagna PULIAMO IL MONDO villetta Via S. Paolo

Ore 11:00: Conclusione della campagna e ringraziamenti

La campagna legambientina, nei giorni successivi farà tappa nella Città di Cosenza e nel comune di Belsito, per ritirare i pfu, ovvero pneumatici fuori uso, abbandonati nell’ambiente, spesso in luoghi difficili da raggiungere. La campagna per il recupero e lo smaltimento dei pfu, nasce da una collaborazione con il consorzio EcoTyre, una partneship che si rinnova per il suo dodicesimo anno consecutivo. I ritiri presso i centri di raccolta dei comuni che hanno aderito all’iniziativa, non hanno nessun costo per le amministrazioni.