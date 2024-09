Vanno alla ricerca di funghi e si perdono. In corso le ricerche

Attivati per chiamata diretta, tecnici della Stazione Alpina Sila Camigliatello, stanno intervenendo per due fungaioli, P. L. e M. L. rispettivamente di 53 e 47 anni – di Cosenza- dispersi nei pressi di Fago del Soldato, nel Parco Nazionale della Sila.

I tecnici sono già in avvicinamento verso il punto comunicato dai due malcapitati.