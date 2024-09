Si è concluso nel pomeriggio per il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria – CNSAS un intervento per quattro cercatori di funghi in difficoltà – tra i 60 e 70 anni – tra Piano Ratto e Colle Marcione nel Parco Nazionale del Pollino.

I quattro hanno contattato direttamente il Soccorso Alpino.

Una squadra di Tecnici della Stazione Alpina Pollino, in contatto telefonico con i fungaioli, li ha prontamente raggiunti, e riportati, in sicurezza, nelle vicinanze del loro automezzo.