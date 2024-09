Il Comune di Santa Maria del Cedro assume: bando per un funzionario amministrativo contabile

Il Comune di Santa Maria del Cedro ha bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 posto a tempo indeterminato di funzionario amministrativo contabile a elevata qualificazione da destinare ai settori finanziario e amministrativo.

Per il posto di lavoro è previsto il trattamento normativo ed economico contemplato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti dagli enti locali.

Tra i requisiti per essere ammessi alla selezione figurano, tra gli altri, la maggiore età, il possesso di una laurea magistrale attinente alle materie oggetto della posizione o titolo equipollente, l’idoneità fisica all’impiego, il godimento dei diritti civili e politici, l’assenza di carichi pendenti con la giustizia e di procedimenti legati all’impiego presso la Pubblica amministrazione. Tutti i requisiti previsti e dettagliati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione e al momento dell’assunzione.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del bando e, a pena di esclusione, unicamente per via telematica attraverso il Portale unico del reclutamento della Pubblica amministrazione “InPA” (https://www.inpa.gov.it/).

Oltre ai titoli, la commissione d’esame valuterà i risultati di prove scritte e orali. Qualora il numero di candidati ammessi alla selezione sia superiore a 30, le prove di esame potranno essere precedute da una preselezione, che consisterà in un questionario a risposta multipla. Il calendario delle prove di esame, l’elenco dei candidati ammessi con riserva ed esclusi a sostenere le prove scritte, l’orario e la sede delle prove d’esame saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Santa Maria del cedro nell’apposita sezione.

Al termine, sarà stilata la graduatoria finale di merito dei candidati con votazione complessiva calcolata sommando i punteggi per titoli ai voti conseguiti nelle prove.

L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, riaprire i termini, annullare, nonché revocare il bando di concorso per motivi di pubblico interesse.

Gli interessati potranno reperire maggiori informazioni scaricando il bando dall’albo pretorio online del Comune di Santa Maria del Cedro all’indirizzo: http://www.comune.santamariadelcedro.cs.it/mc/mc_p_ricerca.php