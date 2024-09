Sanità in Calabria, Straface: “C’è un nuovo clima di fiducia”

“Prima la professoressa Franca Melfi, chirurgo di fama mondiale e presidente della Società europea di chirurgia cardiotoracica; oggi il professore Maurizio Guido, ginecologo tra i più importanti del panorama scientifico europeo. Sono tutti cervelli calabresi che, insieme a tanti altri professionisti prima in fuga da questa terra, decidono oggi di ritornare. C’è un nuovo clima di fiducia anche e soprattutto nella percezione del governo regionale della sanità, sul quale dobbiamo continuare tutti a credere e ad investire.

Ne è convinta la presidente della terza commissione sanità del Consiglio Regionale, Pasqualina Straface, sottolineando “il contributo notevole messo in campo dalla Giunta Regionale e segnatamente dal Presidente Roberto Occhiuto con diverse iniziative virtuose e prolifiche, tra le quali l’apertura della Facoltà di Medicina all’Unical, che stanno progressivamente ribaltando prospettive e aspettative di una sanità che era ripiegata su stessa”.

“Basta essere onesti intellettualmente – sottolinea – per riconoscere senza distinguo la oggettiva straordinarietà dell’azione complessiva che il Presidente e Commissario Occhiuto ha messo in moto con abnegazione senza precedenti in soli due anni: dal risanamento dei conti di quello che era diventato un intollerabile buco finanziario senza paragoni al governo della carenza di medici con l’immissione di nuove unità, dall’avvio dei concorsi alle stabilizzazioni, dalla riapertura degli ospedali chiusi al potenziamento diffuso dei pronto soccorso all’assistenza sanitaria nell’entroterra.

Anche per questo – continua – siamo fiduciosi per il nuovo percorso accademico dell’Università della Calabria che da quest’anno, con l’attivazione dell’indirizzo medico, vedrà l’innesto nel suo organico di eccelse figure in ambito scientifico e sanitario. La Straface si complimenta anche con il Rettore Nicola Leone per l’importante attività accademica dell’Ateneo di Arcavacata che inaugurerà il suo nuovo anno il prossimo lunedì 16 settembre 2024.

Sono lieta di esprimere il mio entusiasmo per il ritorno in Calabria della professoressa Melfi e del professor Maurizio Guido. Il loro rientro rappresenta un esempio emblematico del valore culturale, pedagogico, sociale ed anche economico del ritorno, arricchendo la nostra regione con una vasta esperienza e competenza acquisite in illuminati anni di esperienza accademica in Italia e all’Estero.

La loro presenza all’Università della Calabria non è e non sarà soltanto un arricchimento culturale e scientifico per il nostro territorio, ma simboleggia anche una rinascita delle eccellenze locali che decidono di investire nel futuro della loro terra d’origine. Questo evento incarna perfettamente la nostra visione di crescita, fondata su un rinnovato rispetto per le nostre radici e su un impegno indefesso per il progresso. L’augurio è che i nuovi docenti – conclude la Straface – siano pionieri di un movimento più ampio, un inesorabile richiamo per molti altri calabresi a tornare e contribuire alla rinascita della Calabria”.