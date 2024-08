Cosenza, Sorical informa di una riduzione della fornitura idrica in città a causa di un calo fisiologico del gruppo sorgentizio

Riduzione della fornitura idrica in città, come in molti Comuni della provincia, presumibilmente per un calo fisiologico del gruppo sorgentizio che alimenta lo schema idraulico. Ne ha dato informazione questa mattina al Comune di Cosenza la Sorical, precisando che già da questa mattina saranno effettuate delle adeguate verifiche lungo tutta la rete. Sorical puntualizza, inoltre, che sarà premura della società garantire alle utenze servite, in funzione alla risorsa idrica disponibile, una fornitura il più possibile vicina ai valori stagionali.