Cattura latitante da parte dei Carabinieri di Cariati (CS), plauso del sindacato Unarma: “Nostri colleghi vera eccellenza in Calabria”

“La cattura di un latitante da parte dei Carabinieri della Stazione di Cariati, che ricade nel Reparto Territoriale di Corigliano Rossano (CS), rappresenta un ennesima vittoria dello Stato contro l’antistato in Calabria.” Lo dice Mario Cavallo Regnante Segretario Provinciale Generale del Sindacato dei Carabinieri Unarma. “Nel fare un plauso ai colleghi – dice Cavallo – non possiamo che mettere in risalto che gli Appartenenti all’arma dei Carabinieri rappresentano la vera eccellenza nella nostra regione.”