Fit-Cisl: “Accolta con soddisfazione la notizia della riapertura dell’impianto di Lorica”

“Il 7 luglio scorso con una nota pubblica la FIT-CISL chiedeva un ulteriore incontro alla Regione Calabria per riaprire i cancelli dell’impianto di risalita di Lorica dopo le tante iniziative messe in campo. L’intensa interlocuzione di questi ultimi mesi con curatori giudiziari, Regione e Ferrovie della Calabria – afferma il Segretario Generale della FIT-CISL Cosenza, Antonio Domanico – ha prodotto i suoi effetti. Oggi si intravede uno spiraglio di luce, i lavoratori della Lorica Ski, che da anni aspettano la definizione della vicenda giudiziaria, con la prospettiva di trovare stabilmente occupazione nella società che andrà a gestire l’impianto, possono tirare un sospiro di sollievo.

In funzione del nuovo distacco a Ferrovie della Calabria, che auspichiamo possa essere definitivo, questi lavoratori garantiranno le attività di manutenzione e l’esercizio al pubblico dell’impianto di risalita, che saranno fondamentali per arrivare pronti alla stagione invernale. Nulla è ancora definito, questo appare chiaro, ma il segnale è importante. Auspichiamo che in tempi certi l’impianto vada a regime sotto la nuova società e che il contestuale dissequestro possa gettare le basi per costituire una efficace organizzazione del lavoro, con una pianta organica completa ed aggiornata in cui le attuali maestranze possano godere di contratti stabili.

Occorre altresì guardare lontano, servono altri investimenti per consentire la piena funzionalità dell’impianto; in vista della stagione invernale, in primis, un sistema di innevamento.

Personalmente – prosegue Antonio Domanico, Segretario della FIT-CISL Cosenza – ringrazio l’Assessore ai Trasporti della Regione Calabria, Gianluca Gallo, per aver proceduto senza indugi alla messa in opera di un progetto che si discute da troppo tempo; così come vanno i ringraziamenti ai vertici di FDC, al direttore di esercizio dell’impianto e alle maestranze che con grande capacità di resilienza hanno creduto in questo progetto.

La Segreteria della FIT-CISL Cosenza esprime un giudizio positivo anche per l’innesto di nuovo materiale rotabile in Calabria: i due nuovi treni di ultima generazione Pop per la Calabria, da oggi disponibili, contribuiranno a rendere più efficiente la mobilità in questo territorio.

È tempo di rimboccarsi le maniche in Calabria per recuperare un annoso gap infrastrutturale e dare vita ad una nuova stagione dei trasporti. Gli investimenti sono contenuti nei piani industriali dei grandi player. Alta Velocità, completamento della SS 106, A2 devono diventare presto cantieri.

Occorre – conclude Domanico – istituire una cabina di regia tra tutti gli stakeholder e andare dritti verso l’obiettivo”.