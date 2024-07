Autonomia differenziata, il Pd lancia la proposta di referendum abrogativo: domani la conferenza stampa a Lamezia

La proposta di referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata, depositata al Consiglio regionale della Calabria, così come avvenuto in altre regioni italiane, sarà illustrata in conferenza stampa domani, giovedì 11 luglio, alle ore 16.00, alla sede regionale del Pd di Lamezia Terme.

All’incontro con i cronisti saranno presenti il senatore e responsabile nazionale per le riforme in seno alla segreteria del Pd Alessandro Alfieri, il senatore e segretario regionale Nicola Irto, il capogruppo dem a palazzo Campanella Mimmo Bevacqua, oltre agli altri componenti del gruppo regionale e ai dirigenti del partito.

Nella stessa giornata, dopo la conferenza stampa, e con inizio previsto alle ore 18.30, si svolgerà a Bisignano l’iniziativa pubblica “Autonomia differenziata, dalle parole ai fatti”, con la partecipazione delle altre forze di opposizione al centrodestra, tra i quali i capigruppo Davide Tavernise (M5s) e Antonio Lo Schiavo (Misto), e a tutte le forze sociali che non condividono la riforma Calderoli e vogliono fermarla per tenere unito il Paese e difendere il principio di solidarietà.