San Vitaliano a Catanzaro: il programma degli eventi con isola pedonale, food e spettacoli

Nella seduta di oggi, l’esecutivo presieduto dal sindaco Nicola Fiorita ha dato il via libera al programma di attività che già da domani prevede la presentazione dell’opera artigiana “Il fischietto di San Vitaliano” nella Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro.

Su queste basi si muove il programma approvato dalla Giunta comunale in occasione dei festeggiamenti in onore di San Vitaliano, Patrono della Città.

Numerose le iniziative promosse in collaborazione sinergica con alcune realtà importanti della città, tra cui Pro Loco Catanzaro e Catanzaroinforma.it. Centrale anche la partnership con l’AIRS (Associazione italiana Ristoratori di Strada), che sarà presente con i suoi stand dal 14 al 16 luglio su Corso Mazzini per una tappa dell’International Street Food. La manifestazione sarà aperta a tutti con lo scopo di far conoscere il cibo di strada, con un’attenzione particolare ai prodotti d’eccellenza del territorio nazionale e internazionale.

In occasione dei festeggiamenti, è stata predisposta l’isola pedonale su Corso Mazzini (da Piazza Garibaldi a Piazza Cavour) nei giorni 14-15-16 luglio 2024 dalle 17.00 all’1.00.

Di seguito il programma delle attività: