Il senatore Rapani si congratula con i tre nuovi magistrati della Corte dei Conti originari di Corigliano-Rossano: “Loro nomina motivo di orgoglio per tutta la comunità”

Il Senatore Ernesto Rapani di Fratelli d’Italia esprime le sue più sentite congratulazioni a tre illustri cittadini di Corigliano-Rossano, vincitori dell’ultimo concorso nazionale e fra i trenta nuovi magistrati della Corte dei Conti.

«Rivolgo i miei più sinceri complimenti ad Antonio Senatore, Mara Romano e Pasquale Pedace per questo prestigioso traguardo. La loro nomina a magistrati della Corte dei Conti rappresenta non solo un riconoscimento del loro talento e dedizione, ma anche un motivo di orgoglio per tutta la comunità di Corigliano-Rossano – dichiara il parlamentare – Questo successo è la dimostrazione che, con impegno e determinazione, si possono raggiungere risultati brillanti. L’eccellenza e la professionalità dei nostri concittadini sono la prova che la nostra terra è ricca di talenti capaci di fare la differenza a livello nazionale.

Il loro percorso ci ricorda l’importanza dell’istruzione e della formazione continua, valori fondamentali per costruire una società più giusta. Sono certo – conclude il Sen. Rapani – che, nel loro nuovo ruolo di magistrati della Corte dei Conti, contribuiranno significativamente al miglioramento della nostra amministrazione pubblica, garantendo legalità e trasparenza».