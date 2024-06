Uomo minaccia passanti armato di coltello, bloccato e arrestato a Cosenza

Personale della Polizia di Stato ha eseguito ieri, nell’ambito dei servizi straordinari disposti dal Questore della Provincia di Cosenza Giuseppe Cannizzaro e coordinati dalla locale Procura della Repubblica, diversi controlli in città, finalizzati al contrasto della criminalità e del controllo del territorio nel corso dei quali una persona è stata arrestata poiché colto in flagranza dei reati di violenza privata, minaccia grave ed aggravata, estorsione aggravata e porto in luogo pubblico di oggetti atti ad offendere. In particolare, nella mattinata i poliziotti in servizio di controllo del territorio venivano allertati da alcuni cittadini spaventati dalla presenza di un uomo che armato di coltello minacciava le persone nei pressi di un bar. L’uomo segnalato veniva rintracciato da un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine, in una via centrale della città, mentre urlava frasi sconnesse. Immediatamente bloccato all’uomo veniva sequestrato un grosso coltello da cucina della lunghezza di circa 30 cm. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e successivamente sottoposto agli arresti domiciliari.