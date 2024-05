Marcello Lamberti da Paola a Cosenza con la sua attività. Il sindaco Franz Caruso: “Si cristallizza una importante sinergia tra i nostri territori”

Il sindaco Franz Caruso ha incontrato questa mattina a Palazzo dei Bruzi, Marcello Lamberti imprenditore paolano della ristorazione, vicepresidente nazionale Api(Associazione Nazionale Pizzaioli) che sbarca con la sua attività a Cosenza. Lamberti aprirà, infatti, in via Nitti angolo Piazza Loreto un punto vendita di oltre 75 M2, affidato alla store manager cosentina doc, Iolanda Palermo, in cui, insieme alla pizza in teglia, che ha fatto diventare un prodotto d’eccellenza per il tipo di lavorazione, per gli ingredienti scelti e la creatività degli abbinamenti, proporrà anche un nuovo segmento mangereccio.

“Investo molto su Cosenza – ha affermato Marcello Lamberti nel corso del colloquio con il sindaco Franz Caruso – perché negli ultimi anni questa città, che ho sempre amato molto, ha mostrato un nuovo dinamismo ed una nuova attrattività. E’ una sfida che ho voluto accogliere e che intendo vincere, in cui metterò, come al solito, cuore e passione oltre che tutta la mia professionalità con la certezza che Cosenza vorrà accogliermi”.

“La comunità cosentina è accogliente ed inclusiva – ha sostenuto Franz Caruso – e certamente saprà rendere merito a questa nuova attività commerciale che avrà sede in città. Peraltro, questa presenza cristallizza una sinergia tra i nostri territori che abbiamo ricercato per potenziare uno dei settori economici calabresi più rilevanti, che è quello turistico. A tal fine ricordo le diverse riunioni avute con l’allora presidente di Confesercenti provinciale, Dino De Santo, caro amico recentemente scomparso, con i colleghi sindaci e con Terredamare per meglio interconnettere Cosenza, Paola e le altre realtà territoriali contermini in un imprescindibile interscambio turistico-culturale ed enogastronomico. La mia idea di Cosenza-città provincia è volta, appunto, a mettere a disposizione del vasto territorio provinciale la sua dinamicità e la sua attrattività per ricevere, a sua volta, adeguati benefici. In questa direzione guardiamo con particolare attenzione a Paola da cui e verso cui si registra già un interscambio turistico molto interessante, seppur non ancora organizzato e ben indirizzato. Per quanto mi riguarda, dunque, sono particolarmente soddisfatto per l’avvio di questa nuova attività commerciale in città, dopo le tante serrande abbassate nell’ultimo decennio per diverse ragioni, non ultima la crisi a seguito della pandemia, ma anche per la fioritura del fenomeno economico/sociale degli acquisti sulla rete. Pur tuttavia, ritengo di fondamentale importanza promuovere il commercio locale di prossimità e sostenerlo rilanciando il dinamismo e la vivacità di Cosenza per renderla sempre più attraente, capace di richiamare nuovi visitatori . L’obiettivo è quello di dar vita ad importanti e determinate politiche turistiche anche legate ad eventi e tradizioni cosentine, tenendo sempre presente l’inestimabile scrigno di tesori che rappresenta Cosenza Vecchia e le meraviglie artistiche del MAB. In questa ottica è nata già da diverso tempo una stretta sinergia tra la mia amministrazione comunale ed una task force di imprenditori con i quali si è dato vita ad una serie di iniziative nello scorso periodo natalizio e che ora dobbiamo accrescere e fortificare. Sono certo che il lavoro e l’impegno comune e condiviso, finalizzato a rendere più attrattivo il nostro territorio ed a fare fronte comune contro una crisi economica che imperversa ancora, ci farà vincere la battaglia della crescita”.

Il sindaco Franz Caruso ha, quindi, salutato calorosamente Marcello Lamberti augurandogli ogni fortuna per la sua attività e promettendo di essere presente, nel limite degli impegni istituzionali, alla inaugurazione.