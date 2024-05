Al via gli interventi di ricostruzione del viadotto “Ortiano II” a Longobucco (CS)

A seguito della consegna lavori e della successiva fase di accantieramento e autorizzativa dei contratti di nolo e fornitura, oltre che delle tecniche di demolizione con esplosivi previste in progetto, Anas ha avviato quest’oggi gli interventi di demolizione/ricostruzione del Viadotto Ortiano II, a Longobucco, in Provincia di Cosenza.

Le lavorazioni riguardano, nello specifico, la predisposizione delle piste per l’accesso nell’alveo del fiume e le attività di necessarie per la successiva installazione, in piena sicurezza mediante mezzi robotizzati e telecomandati, delle cariche di detonazione necessarie all’avvio della prima fase di demolizione.

Al termine della fase di demolizione, seguiranno i lavori di realizzazione della nuova infrastruttura, che prevedono anche l’esecuzione di opere collaterali per mitigare il rischio idraulico.

