Fabbisogno di personale: approvate dal Ministero le richieste del Comune di Corigliano Rossano e dell’Unione dei Comuni

Il Comune di Corigliano-Rossano aveva aderito, con delibera di giunta n.6/2024, alla manifestazione d’interesse per il piano straordinario di assunzioni emesso dal Dipartimento per le Politiche di Coesione. Negli scorsi giorni è stata pubblicata la graduatoria di approvazione e pubblicazione degli elenchi relativi agli esiti della ricognizione del fabbisogno di personale proposto dalle amministrazioni.

Sono state accettate dal ministero sia le richieste effettuate dal Comune – 18 in totale – che quelle tramite l’Unione dei Comuni Coro Pnrr – 3 – e riguardano geologi, ingegneri, archivisti, avvocati, specialisti in transizione ecologica, specialisti in materie giuridiche, architetti, specialisti in attività amministrative e contabili.

Sulla base degli esiti della manifestazione d’interesse sarà bandito un successivo concorso per l’assunzione di un numero massimo di 2.200 funzionari a tempo indeterminato che saranno impiegati esclusivamente al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni territoriali con riferimento alla gestione delle risorse e degli interventi della politica di coesione. Le assunzioni a tempo indeterminato saranno rese possibili attraverso il contributo del Programma Nazionale alle spese di personale assunto dagli enti fino al 31 dicembre 2029, e a decorrere dall’anno 2030 a carico di risorse statali già individuate nel DL 124/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162.

L’assunzione di personale rappresenta il principale intervento del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027. L’Avviso era rivolto a Comuni, Unioni di Comuni, amministrazioni regionali, Province e Città Metropolitane delle Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e aveva l’obiettivo di raccogliere informazioni sul fabbisogno di risorse e profili professionali.