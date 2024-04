L’ASD Corricastrovillari esce dalla Polisportiva del Pollino

“Nella qualità di Presidente P.T. della ASD Corricastrovillari, con grande amarezza, comunico con la presente, l’uscita della stessa dalla Polisportiva del Pollino-Città di Castrovillari.

La ASD Corricastrovillari risulta essere tra le Società fondatrici della Polisportiva del Pollino, nonché e la prima firmataria del suo atto costitutivo.

La ASD Corricastrovillari nel solo 2023 ha avuto quasi 200 tesserati (tra Fidal ed ASI) svolgendo un ruolo fondamentale per formazione e la crescita di ragazzi dai 4 anni fino ai 18 su cui impieghiamo 16 istruttori, avendo avuto, nel corso degli anni, riconoscimenti di livello nazionale tra cui 3 titoli (sia maschile che femminile) nel campionato di corsa in montagna FIDAL SUD, 2 titoli Campionato Calabria Cross, Titoli regionali Campionati corsa su strada, medaglia oro nella 100km, medaglia oro nella 24h di Torino, medaglia argento nei 3.000 siepi Master, Medaglia oro nel giavellotto femminile master, medaglie argento in martello femminile e triplo maschile nei recenti campionati italiani Master di Ancona, oltre a numerosi titoli e record regionali con le giovanili tra cui spicca la medaglia oro nel lancio del peso cadetti al BRAVIN di Roma.

Tuttavia dagli ultimi accadimenti a voi ben noti, che hanno portato alle dimissioni Presidente Polisportiva e conseguentemente del Consiglio direttivo, si registra una scarsa considerazione per il nostro lavoro e le nostre attività, soprattutto giovanili, in maniera del tutto ingenerosa.

Pertanto, con la presente, si porta a conoscenza delle dimissioni da Socio con effetto immediato.

Tanto dovevo in accordo con il Direttivo tutto della ASD CORRICASTROVILLARI”.

E’ quanto si legge in una nota di Gianfranco Milanese, presidente ASD Corricastrovillari.