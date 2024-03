Organizzato presso l’Università della Calabria un seminario formativo sulla rapida interpretazione dell’elettrocardiogramma nel paziente acuto

Si è svolto lunedì 18 marzo presso l’Università della Calabria il seminario sull’elettrocardiografia di base e nel paziente acuto che ha visto protagonisti i professori della nuova Facoltà di Medicina dell’UNICAL, Prof. A. Curcio, il Prof. A. Corsonello e il Prof. A. Polimeni.

Alla presenza del Presidente del corso di laurea in medicina e chirurgia TDL, Prof M. Maggiolini, della Prof.ssa M.L. Panno, Direttrice di dipartimento di Farmacia, Salute e Scienze Nutrizionali, della Prof.ssa L. Mauro, vice Direttrice dello stesso dipartimento e della Prof.ssa Bonofiglio, Direttrice del Centro Sanitario di Ateneo dell’UNICAL.

Ampia è stata la partecipazione da parte degli studenti di medicina e di scienze infermieristiche dell’Ateneo, nonché di personale sanitario in generale.

L’evento è stato organizzato dal Rotaract Distretto Calabria nell’ambito del progetto “UNCORACK”, Uncover Heart Attack for Rotaract, in collaborazione con l’UNICAL con l’obiettivo di diffondere negli ambulatori e nelle guardie mediche la pratica dell’elettrocardiogramma e di fornire conoscenze base per una rapida interpretazione al fine di identificare precocemente segni patologici e non ritardare cure salva-vita.

Negli ultimi anni, infatti, il trattamento tempestivo delle urgenze cardiologiche è stata una tematica di forte impatto sociale con la diffusione, ormai capillare, dei defibrillatori.

I club service si sono da sempre impegnati nell’ambito della prevenzione con una serie di progetti dando il loro supporto concreto alla comunità. Quest’anno l’obiettivo, come spiega il responsabile del progetto e Segretario del Distretto Calabria, Dott. Rodolfo Caminiti, è stato quello di realizzare un progetto che potesse andare a completare le dotazioni strumentali di ambulatori e guardie mediche aggiungendo l’elettrocardiografo, inserendolo quindi tra i servizi di pronto intervento in caso di necessità.

Il progetto quindi ha due risvolti, quello formativo, sulla lettura ed interpretazione base dell’elettrocardiogramma al fine di identificare anomalie elettriche del cuore, e successivamente il conferimento di un elettrocardiografo all’ambulatorio o guardia medica identificata sul territorio da parte dei club Rotaract.

I Presidenti dei club Rotaract della cosiddetta Zona Alta Calabria (Cosenza, Rende, Acri, Amantea, Corigliano Rossano, Trebisacce) insieme al loro delegato di Zona, Federico Filice, hanno infatti al termine del seminario donato un elettrocardiografo al Centro Sanitario dell’UNICAL. A seguito della donazione è stato firmato inoltre un protocollo di Intesa tra il Rotaract e il Centro Sanitario dell’UNICAL, che sancisce una collaborazione attiva già da tempo.

Fondamentale quindi la collaborazione attiva tra UNICAL e Rotaract per il proseguo di questa lodevole iniziativa che magari potrà essere foriera di altrettanti utili progetti in tutta la Calabria.