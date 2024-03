Cosenza, Bresciani: “Destinare alcuni fondi comunali agli inquilini in graduatoria che hanno richiesto i contributi per il fitto casa”

“Nella seduta del Consiglio comunale svoltasi venerdì scorso, ho avanzato la proposta di destinare alcuni fondi comunali a favore dei cittadini meno abbienti che hanno partecipato all’Avviso pubblico per accedere al “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, contributo per l’anno 2022”. Un aiuto, cioè, per gli inquilini che devono ogni mese corrispondere un canone di locazione, non sempre sostenibile.

All’Avviso pubblico dello scorso anno, hanno risposto centinaia di inquilini, che, nei primi mesi del 2023, hanno presentato la domanda per richiedere il contributo fitto casa relativo all’anno 2022. Dalla graduatoria pubblicata a maggio ‘23, abbiamo appreso che 570 inquilini sono risultati idonei a ricevere il contributo. Purtroppo, non si è mai proceduto a erogare le somme dovute, perché la Regione non ha inviato al Comune i fondi previsti, malgrado il lavoro svolto degli uffici comunali e il tempo impiegato dagli inquilini a preparare la documentazione richiesta. Inquilini che sicuramente versano in uno stato di bisogno (altrimenti non sarebbero in graduatoria), accentuato oggi dalla perdita del reddito di cittadinanza e dall’aumento sconsiderato dei prezzi. Ricordo che il totale contributo richiesto (come da graduatoria) era pari a € 1.287.495.

La Regione, pur non avendo liquidato nulla per l’anno 2022, ha però pensato bene, nello scorso mese di dicembre, di riproporre un nuovo Avviso pubblico per accedere “al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione contributo per l’anno 2023”. Sarà la seconda presa in giro?

Infatti, la Regione, nel nuovo Avviso si tutela scrivendo che: “la Regione Calabria ha reso noto sul proprio portale istituzionale che, qualora non vengano stanziati fondi statali e la stessa Regione non sia in grado di sopperire con eventuali residui e/o fondi propri, non verrà erogato alcun contributo in merito. I richiedenti (Comuni), pertanto, non potranno far valere nei confronti della Regione alcun diritto di corresponsione di somme”.

Il Comune dal canto suo, ribadisce nell’Avviso che “Questo Ente non ha previsto risorse a proprio carico come risorsa comunale per la erogazione del fondo”.

Ma allora perché facciamo presentare le domande ai cittadini se sappiamo che fondi non ne arriveranno?

I cittadini devono essere aiutati in questo particolare momento di crisi, ecco perché ho chiesto di destinare agli inquilini in graduatoria alcuni fondi comunali”. Lo afferma in un nota la consigliera comunale di Cosenza, Alessandra Bresciani.