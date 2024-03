Interlocuzione con Flavio Stasi, condivisione di Bevacqua e Iacucci: “Si va nella direzione giusta e si prosegue il confronto che già avevamo appoggiato in occasione delle provinciali”

“Va nella direzione giusta l’apertura del confronto tra il sindaco Flavio Stasi e i vertici del Pd locale e regionale, dopo la discussione proficua che ha caratterizzato il confronto tra i vertici locali e provinciali del partito. Tutto ciò ha consentito al segretario provinciale di aprire un’interlocuzione con il sindaco Stasi per costruire un percorso proficuo e fondamentale per un’alternativa al governo delle destre a livello regionale e nazionale”.

A sostenerlo sono il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Mimmo Bevacqua e il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Iacucci che esprimono soddisfazione per l’intensificarsi di quell’interlocuzione che già avevano favorito fin dallo svolgimento delle ultime elezioni provinciali.

“Continueremo a favorire tale confronto costruttivo – affermano Bevacqua e Iacucci – per mettere insieme tutte le forze politiche e sociali che hanno davvero a cuore il futuro del territorio e per l’allargamento della coalizione. In piena prosecuzione rispetto al lavoro positivo già svolto da Stasi e che sarò foriero di nuovo successo se prevarrà la logica di un’apertura larga senza mortificare nessuno degli attori in campo. Siamo certi che attraverso il coinvolgimento anche dei vertici regionali e del segretario Irto riusciremo ad imprimere ancora di più un’accelerazione necessaria per dare forza e sostanza al campo largo”.

Un progetto che continuerà a trovare pieno sostegno da parte dei consiglieri regionali della provincia di Cosenza, da sempre interessati alla concertazione e al confronto aperto nell’interesse della Città e dei cittadini che rappresentano.