Casali del Manco: i Family Banker di Banca Medionalum a disposizione dei cittadini nella sede comunale di località Casole Bruzio

Promuovere e sostenere lo sviluppo del territorio. Grazie ad un accordo tra l’Amministrazione comunale e Banca Mediolanum, tornano i servizi bancari a Casali del Manco. Dallo scorso primo marzo, infatti, i Family Banker di Banca Mediolanum sono a disposizione dei cittadini di Casali del Manco: ospitati in alcuni locali della sede comunale di Casole Bruzio, sono incaricati di ricevere i cittadini dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19. Al via, dunque, operazioni in loco come apertura di conti corrente con la promozione del 5%di interessi a sei mesi, richiesta e concessione di carte di credito e bancomat, ma non solo. Oltre ai classici servizi bancari, i cittadini casalini avranno la possibilità di richiedere prestiti, mutui e cessioni del quinto, di accedere all’area investimenti ed a servizi assicurativi, tra i quali quelli per la protezione della persona e della casa.

“Si tratta di un primo importante passo – commenta il Sindaco Francesca Pisani – per il ritorno di un punto di riferimento bancario sul nostro territorio e per favorire gli investimenti, dando stimolo all’economia dell’intero comprensorio. Ringraziamo Banca Mediolanum per l’interesse e la disponibilità dimostrati – dice – Casali del Manco è un Comune vasto ed importante, nel quale i servizi bancari non possono assolutamente mancare. Continueremo a lavorare in sinergia con tutti gli attori del territorio – conclude – affinché la nostra comunità possa avere a sua disposizione tutti i servizi necessari per la crescita e lo sviluppo economico e sociale”.