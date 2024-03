Cosenza: rinviata ad una prossima data la Consulta comunale delle attività economiche e produttive che sarà presieduta dal sindaco, Franz Caruso

E’ stata rinviata ad una prossima data la riunione della Consulta comunale delle attività economiche e produttive, prevista per oggi, al fine di eleggere il Comitato Direttivo, perché non si è pervenuti al numero legale dei partecipanti, in quanto alcuni membri non sono stati raggiunti dalla comunicazione di convocazione, per problemi, evidentemente, di posta elettronica. L’assessore Massimiliano Battaglia, insieme al presidente della Commissione attività produttive, Assunta Mascaro, hanno, comunque, avviato un confronto attivo e proficuo con i presenti, a cui è stata ribadita la volontà del sindaco, Franz Caruso, di dare concretezza, il prima possibile, ad uno strumento di partecipazione e condivisione di politiche attive a favore dei commercianti cosentini.

La Consulta del commercio, per il sindaco Franz Caruso , “rappresenta un organismo istituzionale importante e fondamentale, istituito per la prima volta a Cosenza, con l’unico obiettivo di valorizzare e promuovere il commercio locale e di prossimità della città”.