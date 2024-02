Cosenza, un nuovo mezzo di trasporto per l’AISM

L’Associazione italiana sclerosi multipla sezione di Cosenza ha un nuovo mezzo per il trasporto. La consegna è avvenuta nei giorni scorsi ed è stata possibile grazie al contributo della Regione Calabria, nell’ambito del progetto mobilità AISM Cosenza. A darne notizia la presidente Maria De Luca: “È un grande traguardo per noi e le tante famiglie che seguiamo.

Non è un semplice mezzo di trasporto, ma una nuova opportunità data per superare i diversi ostacoli del quotidiano. Grazie alla grande sensibilità del Presidente della Regione Roberto Occhiuto e al dinamismo del Vicepresidente del Consiglio Regionale Pierluigi Caputo, con questo nostro mezzo potremo garantire una più fluida mobilità dei nostri ragazzi sul territorio. Una vicinanza che è giusto evidenziare, perché agevolerà il trasporto dei nostri utenti, provenienti da diverse località della provincia”.

Un simbolico taglio del nastro e la benedizione del mezzo hanno avuto luogo oggi dinanzi a diversi componenti dell’associazione.

L’occasione è stata colta dalla presidente Maria De Luca per consegnare una targa ricordo all’onorevole Caputo per “il contributo e l’impegno diretto all’acquisizione del nuovo mezzo attrezzato per le persone con disabilità”, come è stato inciso a testimonianza del gioioso evento.