Il Comune di Cosenza aderisce alla giornata internazionale dell’Epilessia che si celebra domani, lunedì 12 febbraio, colorando di viola Piazza Europa

L’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso aderisce alla giornata internazionale dell’Epilessia che si celebra domani, lunedì 12 febbraio, illuminando di viola Piazza Europa i cui giardini sono stati recentemente intitolati all’On.Dario Antoniozzi.

Nell’aderire all’iniziativa, il Comune di Cosenza ha dato favorevolmente corso alla richiesta della sezione regionale dell’Associazione Italiana Epilessia e della Lega Italiana contro l’epilessia. La Giornata internazionale dell’Epilessia che, come ogni anno, si celebra in oltre 120 Paesi, è volta a promuovere in modo consapevole la conoscenza di questa malattia che comporta molteplici difficoltà e problematiche quotidiane per le persone che ne soffrono e per le famiglie che se ne prendono cura. L’illuminazione viola che a Cosenza colorerà Piazza Europa sarà la luce che, nella notte, darà visibilità alle notevoli difficoltà che incontra chi vive la sofferenza di una patologia, di fatto, dimenticata, sensibilizzando l’opinione pubblica sulla sua portata e sull’importanza di attivarsi per abbattere ogni discriminazione e barriera. Si consideri che l’epilessia è la seconda patologia neurologica cronica, grave, più diffusa al mondo.