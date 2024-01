Autonomia differenziata, l’arcivescovo Maniago: “Preoccupa se viene meno unità del Paese”

“Condividiamo la preoccupazione per quanto sta avvenendo. È chiaro che non è nostra competenza diretta quella di interferire con progetti, leggi e quant’altro. Però laddove si teme che venga meno uno dei capisaldi della nostra nazione, che è proprio l’unità, ed una unità in cui le Regioni vengono messe in difficoltà o addirittura vengono negate, ci preoccupa moltissimo. Capisco mons. Gianni Cecchinato, Arcivescovo di Cosenza e Bisignano, che ha invitato i cattolici a rendersi conto che qui si giocano valori fondanti per i cittadini e a non lasciarsi trascinare solo da logiche di interesse partitico”.

A dirlo, parlando di autonomia differenziata, l’arcivescovo di Catanzaro mons. Maniago, a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico.