Aeroporti, Sacal: “Per Ue scali Lamezia e Crotone non appartengono allo stesso bacino di utenza”

“Quanto scritto dal sito ‘AeroportiCalabria.com’ e ripreso, ci auguriamo erroneamente, da qualche organo di informazione non corrisponde al vero.

Il portale titola che ‘per l’Ue Lamezia e Crotone sono nel medesimo bacino di utenza’. Si tratta di una fake news.

È vero, invece, l’esatto contrario.

La Commissione europea, sposando la tesi della Regione Calabria – corroborata da uno studio sulla mobilità realizzato nel 2022 -, ha stabilito ‘che l’aeroporto di Lamezia Terme e l’aeroporto di Crotone non appartengono allo stesso bacino di utenza’.

Non c’è e non ci sarà, dunque, alcun problema in merito a rotte esistenti o a nuove rotte che gli aeroporti di Lamezia Terme e Crotone potranno avere a prescindere dall’esistenza o meno di un analogo collegamento presente in uno dei due aeroporti.

Infine si specifica e si sottolinea che il sito ‘AeroportiCalabria.com’ è un portale amatoriale che nulla ha a che vedere con l’organo di amministrazione e gestione degli aeroporti calabresi. Le uniche informazioni ufficiali sugli scali di Lamezia Terme, Crotone e Reggio Calabria, vengono date dalla Sacal o dalla Regione Calabria”.

È quanto si legge in una nota della Sacal.