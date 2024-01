Noi Moderate Donne Castrovillari scrive al Sindaco: “Sollecitiamo attuazione Legge 168/2023 rivolta ai dipendenti della pubblica amministrazione”

Riceviamo e pubblichiamola la missiva inoltrata al Sindaco della città di Castrovillari dalla dott.ssa Federica Cama Commissario Noi Moderati Donne-Castrovillari:

“La sottoscritta dott.ssa Federica Cama, nata in Reggio Calabria il 20.09.1986, nella

qualità di Commissario di Noi Moderati Donne nella città di Castrovillari

premesso che

– il partito provinciale e la segreteria provinciale di Noi Moderati Donne sono

fortemente impegnati nelle politiche di contrasto alla violenza sulle donne e alla

violenza domestica;

– con la Legge 168/2023 è stato attribuito alle pubbliche amministrazioni il compito

di garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e di

rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale e psichica al

proprio interno;

– vi è alla base della norma la necessità di garantire un ambiente di lavoro

caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità anche al fine di poter

prevenire i casi in cui si manifestano molestie e violenze, in tutte le forme,

garantendo adeguati strumenti di prevenzione e di contrasto;

– la legge 168/2023 dispone l’adozione di Codici etici e Codici di condotta per il

riconoscimento e la rimozione dei fenomeni di discriminazione, violenza e

molestia;

– l’adozione dei Codici etici e Codici di condotta si pone a supporto della funzionalità

dei Comitati unici di garanzia (CUG), i quali hanno sostituito i Comitati per le pari

opportunità;

– il corretto funzionamento del CUG è di grande importanza per la tutela dei diritti

delle donne lavoratrici della pubblica amministrazione;

– di grande rilievo è il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in

considerazione dell’aggiornamento professionale dei dipendenti in materia di pari

opportunità e delle misure di sostegno economico, sociale e lavorativo;

– Noi Moderati non è presente all’interno del Consiglio Comunale di Castrovillari e,

pertanto, è necessario, per l’espletamento delle funzioni politiche di competenza

della sottoscritta, indirizzare la presente formale istanza al Sindaco di codesto

Comune al fine di proporre l’attuazione della Legge 168/2023.

Quanto sopra premesso la sottoscritta dott.ssa Federica Cama

chiede

di attuare ogni iniziativa di indirizzo politico volta ad attuare pienamente la Legge 168/2023.

Cordialità”.