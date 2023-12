Corigliano Rossano: avviso pubblico per la concessione della gestione e dell’uso dell’area verde attrezzata

Il Comune di Corigliano-Rossano ha emanato un Avviso Pubblico con l’intenzione di acquisire una manifestazione di interesse da parte di operatori economici che vogliano partecipare alla procedura per la concessione della gestione e dell’uso dell’area verde attrezzata, con annesso impianto sportivo polifunzionale, situata tra Via Cicerone, Via Euclide e Via G. Amarelli.

L’avviso è finalizzato alla sola acquisizione della manifestazione di interesse da parte degli operatori che vogliano partecipare e ha valore solamente e prettamente indicativo, non costituendo assolutamente una procedura di gara. L’Avviso Pubblico, infatti, è da intendersi come procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura tanto per gli operatori economici interessati quanto per l’Amministrazione che lo ha emanato.

Il Comune, inoltre, si riserva a proprio insindacabile giudizio di procedere alla selezione per l’affidamento dell’area in questione, senza che possa essere avanzata da parte degli operatori interessati alcuna pretesa di risarcimento o qualsivoglia natura.

L’area verde attrezzata è stata recuperata e riqualificata dall’Amministrazione in questi anni (era divenuta un deposito) con l’installazione di nuovi giochi, la realizzazione di percorsi pedonali, l’installazione di nuova illuminazione, Inoltre è stato realizzato al proprio interno un campo da padel.

In questa fase la gestione del parco urbano è stata realizzata dagli addetti comunali, riuscendone a sfruttare solo parzialmente le potenzialità. Lo scopo della manifestazione di interesse è valutare la possibilità di rendere maggiormente fruibile il bene a favore della comunità tutta, a partire dal quartiere, mediante una gestione esterna e con un programma di animazione, fermo restando che lo spazio dovrà comunque restare pubblico ed aperto ai cittadini.