Coro Sport Week e Half Marathon: un fine novembre di eventi

Sarà all’insegna dello sport l’ultimo fine settimana di novembre. Una intensa due giorni per la nostra città, con diversi eventi in programma nelle piazze centrali, promossi e sostenuti dall’Amministrazione Comunale. Sabato e domenica prenderà il via la seconda edizione della Coro Sport Week – dopo il notevole successo riscontrato lo scorso anno – per amatori, appassionati, professionisti e curiosi di scoprire quanti e quali sono le offerte nel campo dell’attività sportiva che offre la città di Corigliano-Rossano.

Si parte sabato 25 novembre, da piazza Papa Giovanni Paolo II (piazza Salotto), dalle 16, dove saranno allestiti diversi stand da parte delle associazioni sportive coinvolte, grazie al Forum dello Sport, che aderendo all’iniziativa daranno vita ad una serie di esibizioni in diverse discipline dal volley alla bici, dall’atletica alla vela.

Alle 18, sempre in piazza Papa Giovanni Paolo II il convegno “Lo sport come promozione sociale, crescita culturale e pari opportunità”. L’evento sarà moderato da Franca Ferrami, giornalista – referente EPS C.S.A.in.Cosenza (Ente di Promozione sportiva). A portare i saluti istituzionali sarà l’assessore al Turismo, Costantino Argentino. Interverranno Gianfranco Milanese, Responsabile Regionale Settore Master FIDAL e Presidente della ASD “Corri Castrovillari”., Liliana Zangaro, consigliera comunale, Giovanna Epis, olimpionica e campionessa italiana, Mimmo Ricatti, già Campione italiano sui 10000 m. e Gianpaolo Aita, avvocato del Foro di Roma, esperto in tematiche giuridiche sulla violenza di genere. Chiuderà i lavori il sindaco Flavio Stasi.

Domenica la giornata clou con la CoRo Half Marathon, già inserita nel calendario nazionale Fidal – categoria Bronze, con partenza alle 10 dal Quadrato Compagna di Schiavonea, per un totale di poco più di 21 chilometri da percorrere in massimo tre ore. L’arrivo è previsto in piazza Bernardino Le Fosse, passando per Schiavonea, Scalo di Corigliano, Centro storico di Corigliano e fino allo Scalo di Rossano, percorso lungo il quale sono stati previsti dei punti di ristoro per i partecipanti, uno ogni cinque chilometri.

Dopo la qualificante presenza di Giorgio Calcaterra lo scorso anno, testimonial d’eccezione della nuova edizione sarà la campionessa Giovanna Epis, mezzofondista e maratoneta. Epis ha conquistato l’oro nella mezza maratona dei Giochi del Mediterraneo e ai Mondiali di Budapest nella maratona femminile, lo scorso agosto, si è piazzata dodicesima al termine di una gara condotta con caparbietà e intelligenza. In gara anche Domenico Ricatti, due volte campione italiano sui 10000 metri e Danilo Ruggiero (Circolo Minerva).

Consapevolezza, gambe e cuore, l’insegnamento dello sport che vale come insegnamento generale da diffondere e condividere. C’è ancora tempo per iscriversi, fino alle ore 24 di venerdì 23 novembre al costo di 30 euro. La corsa sarà valida quale Campionato Regionale di Società assoluto e master.

Info su www.corricastrovillari.it

per iscrizioni https://tinyurl.com/4rs39x3v

L’organizzazione si è attrezzata per far trovare un bel percorso, tantissimi premi e pacchi, oltre al classico ristoro di fine gara. Ancora domenica su Via Nazionale sarà allestita l’isola dello sport con una serie di stand dimostrativi delle associazioni sportive.

«Gli eventi sportivi di grande rilevanza, come quelli che la città sta proponendo da tempo, basta pensare alle Finali di volley S3 Under 12 ed allo splendido Beach Pro Tour Futures, che l’anno prossimo riproporremo ancor più in grande, rappresentano uno dei veicoli più importanti per diffondere l’immagine della Città. Possono unire il territorio, creando un senso di identità e appartenenza – ha affermato il sindaco Stasi – sport e turismo possono influenzarsi reciprocamente in modo positivo, creando opportunità per lo sviluppo economico, la promozione culturale e l’arricchimento dell’esperienza turistica, accelerando il processo di sviluppo di tutti quegli aspetti strettamente connessi alla qualità della vita dei cittadini e del territorio. Scopo dei due giorni di sabato e domenica è quello di incrementare la promozione del benessere psico-fisico attraverso la pratica dell’attività motoria e la condivisione di un momento di unione e aggregazione sociale per tutta la cittadinanza».