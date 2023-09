“Ennesima aggressione a bordo di una capo treno della Dbr in prossimità della stazione di Acquafredda sulla linea Sapri Paola , assistita dai sanitari del 118 a paola / (prognosi 10 giorni). Rispetto al grave episodio come FIT CISL , chiederemo un’urgente incontro alla Direzione regionale, con la presenza di Fs Security, affinché il personale operi in condizioni di massima sicurezza”.

E’ quanto denuncia il sindaco Fit Cisl Calabria, attraverso una nota.