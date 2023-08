“Eno/Oino, un mese di…vino a Sibari”: dal 23 agosto al 30 settembre un viaggio tra archeologia, vino e jazz

Si partirà ufficialmente il 22 agosto al Museo nazionale archeologico della Sibaritide alle ore 17:30 con la presentazione del progetto alla stampa ed alle autorità a cui farà seguito una degustazione guidata a cura del Consorzio Tutela vini DOP Terre di Cosenza.

Ai lavori interverranno:

l’Assessore all’Agricoltura della Regione Calabria – Gianluca Gallo

il Presidente del Consorzio Terre di Cosenza DOP – Demetrio Stancati

il Direttore del Parco Archeologico di Sibari – Filippo Demma

Si ricorda che i lavori della Conferenza stampa sono previsti per martedì 22 agosto alle ore 17:30 nella sala convegni del Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide. Alla presentazione farà seguito in primis la visita in anteprima della mostra (che aprirà al pubblico il giorno successivo) di alcuni interessantissimi reperti recuperati nei monumentali depositi del Museo nazionale archeologico della Sibaritide per offrire al pubblico un percorso tematico che mette in evidenza la cultura del vino nei valori della conoscenza storica dell’antica Sybaris e, in generale, di tutta l’area. Successivamente, ci sarà una degustazione di vini del Consorzio Terre di Cosenza DOP.

Il cartellone è stato preparato in collaborazione con Terre di Cosenza DOP e Peperoncino Jazz Festival. Per tutti gli altri dettagli di Eno/Oino si rimanda al link: https://parcosibari.it/?p=2092.