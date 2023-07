Francesco Bozzo è il nuovo Presidente del Rotary Club Cosenza Sette Colli

Per ogni club Rotary, Luglio è il mese del rinnovamento, con l’inizio di un nuovo anno all’insegna di una nuova guida. E così è anche per il Rotary Club Cosenza Sette Colli che per l’A.R. 2023/24 ha un nuovo Presidente, Francesco Bozzo. Il passaggio del collare con la Presidente uscente Marcella Giulia Lorenzi si è svolto nel corso di una suggestiva cerimonia svoltasi presso la sala ricevimenti Regal Garden a Zumpano.

All’evento erano presenti numerose autorità rotariane: il Governatore del Distretto 2102 Francesco Petrolo, il Prefetto Distrettuale Maria Giovanna Irene Fusca, gli Assistenti Nadya Rita Vetere e Sergio De Buono, il Formatore Casimiro Giannuzzi, il PDG Pasquale Verre (Assistente del Rotary Coordinator Zona 14-Regione 15) e Vittoria Gioffre e Marcos Benzrihen in rappresentanza del RC Roque Pérez, il club argentino con cui il Cosenza Sette Colli è gemellato. Da segnalare anche la presenza di rappresentanti dei RC Cosenza, Cosenza Nord, Amantea, Acri, Rogliano Valle del Savuto, Presila Cosenza Est, Montalto Uffugo Valle del Crati, Rotary e-Club Calabria International e Rotaract Club Cosenza, oltre ovviamente a quella dei soci del RC Cosenza Sette Colli.

I lavori si sono aperti con i saluti della Presidente uscente Lorenzi, che ha posto l’attenzione sulle numerose iniziative di service svolte dal club nel corso dell’ultimo anno e ha ringraziato il Consiglio direttivo e tutti i Soci per aver contribuito, ciascuno con il proprio impegno, alla felice riuscita di ciascuna attività. Ha avuto poi luogo la cerimonia di spillatura che ha sancito l’ingresso nel Club di un nuovo socio effettivo, Gianluca Berardi, Tenente Colonnello in servizio presso la Caserma “L. Settino” di Cosenza. Quindi, l’atteso e suggestivo momento del passaggio del collare tra Marcella Giulia Lorenzi e Francesco Bozzo.

Improntato alla continuità e all’innovazione il discorso del neo Presidente Bozzo, che ha inteso raccogliere il testimone affermando di guardare con attenzione alle indicazioni del nuovo Presidente del Rotary International Gordon R. McInally e al tema scelto per l’Anno Rotariano appena iniziato: “Creiamo speranza nel mondo“. Un obiettivo ambizioso, che McInally esorta a portare avanti attraverso tre iniziative: Dare priorità alla salute mentale, attraverso la promozione di una maggiore consapevolezza sui diversi bisogni legati a questa patologia, Costruire la pace, contribuendo alla diffusione di iniziative che favoriscano la comprensione e il rispetto reciproci, e Empowering girls, azione finalizzata allo sviluppo di progetti rivolti all’eliminazione delle disuguaglianze di genere.

Nel tracciare le tematiche di interesse che riguarderanno il percorso del Club nei prossimi dodici mesi, Bozzo ha ribadito che intenderà guardare con attenzione alle istituzioni locali, alle scuole, all’Università e alle associazioni operanti sul territorio, con particolare attenzione a tematiche relative a cultura, salute, economia e problemi sociali che investono Cosenza e il suo hinterland. Un altro degli obiettivi che si pone il nuovo Presidente del RC Cosenza Sette Colli è quello di rafforzare l’impegno nella Comunicazione, sia esterna che interna, per diffondere la conoscenza delle numerose iniziative del club e alimentare lo spirito rotariano dei soci. Ancor più solida, secondo Bozzo, dovrà essere la collaborazione con gli altri Club e con il Distretto 2102.

Interessante, in proposito, l’impegno manifestato dal Cosenza Sette Colli nel seguire in prima persona i progetti distrettuali dell’Agorà che il Governatore Petrolo ha inteso avviare chiamando a raccolta tutti i club: si tratta di iniziative la cui durata non è necessariamente circoscritta a un solo anno, i cui frutti dovranno poi essere portati all’attenzione delle istituzioni regionali, con l’obiettivo di facilitare ancor più la vicinanza tra enti e cittadini, mettendo a fattor comune obiettivi e interessi per la collettività. Bozzo ha poi presentato la squadra che lo affiancherà in quest’anno di attività, ovvero il Consiglio Direttivo composto da Vincenzo Divoto (Vice Presidente), Marcella Giulia Lorenzi (Past President), Maria Francesca Valente (Presidente Incoming), Rita Stifani (Segretaria), Antonella De Luca (Segretaria Esecutiva), Enza Barbanera (Prefetto), Ilaria Imbrogna (Co-Prefetto), Renato Perrotta (Tesoriere), Luigi Caputo, Giovanni Misasi e Luigi Perri (Consiglieri). A loro si affiancheranno le commissioni Amministrazione (Presidente Anna Maria Baudille), Immagine Pubblica e Comunicazione (Luigi Caputo), Effettivo (Fabrizio Totera), Fondazione Rotary (Vincenzo Divoto), Progetti (Raffaele Gravina), Sanità (Lucia Costantino), Sostenibilità Ambientale e Borse di Studio (Raffaele Zinno) e Nuove Generazioni (Marcella Giulia Lorenzi), che agiranno in stretta sinergia con il Consiglio Direttivo.

“Assumo questo compito ” – ha dichiarato Bozzo – “con entusiasmo, ottimismo e senso di responsabilità che mi sono propri, con l’impegno a rappresentare il Rotary e il Club Cosenza Sette Colli. Cercherò di condividere con tutti i soci il programma, rivolto principalmente al territorio e, perciò, ai bisogni delle nostre comunità“.

Nel suo intervento, il Governatore Francesco Petrolo ha prima salutato i risultati finora raggiunti dal RC Cosenza Sette Colli nei suoi primi diciotto mesi di vita, e poi ha sottolineato quanto il messaggio del Rotary International per l’anno in corso (Creiamo speranza nel mondo) sia in linea con quello (Immagina il Rotary) esposto dal Presidente uscente Jennifer Jones nell’anno appena concluso. Una continuità di intenti, nel solco della speranza di immaginare un mondo in cui l’impegno di ciascuno possa contribuire a una migliore condizione di vita per tutti. Terminato il momento istituzionale, la serata è proseguita con il ricevimento conviviale, allietato dall’animazione del duo canoro composto da Morena Sanchez e Paco, che, tra gli applausi dei presenti, hanno proposto successi musicali di ogni tempo accompagnati alla chitarra dai virtuosismi del M. Nicola Daniele.