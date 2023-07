I consiglieri di minoranza al Comune di Cosenza: “Pensate ai problemi della città, basta polemiche”

“Pensate ai problemi della città. Basta polemiche”.

Lo scrivono i consiglieri di minoranza al Comune di Cosenza: Francesco Caruso, Michelangelo Spataro, Alfredo Dodaro, Francesco Cito, Antonio Ruffolo, Francesco Spadafora, Ivana Lucanto, Giuseppe D’Ippolito

“Servono azioni concrete, partecipazione, motivazione, basta con inutili e sterili polemiche”. È quanto dichiarato dai consiglieri di minoranza nel consiglio comunale di Cosenza: Francesco Caruso, Michelangelo Spataro, Alfredo Dodaro, Francesco Cito, Antonio Ruffolo, Francesco Spadafora, Ivana Lucanto, Giuseppe D’Ippolito all’indomani dell’ennesima, stonata nota stampa del consigliere comunale del PSI, Antonello Costanzo in merito all’Arrical nei tempi di adesione e mare pulito. “Per redigere una nota stampa – hanno commentato i cinque consiglieri – il collega Costanzo ha tirato fuori dal taccuino degli appunti del Sindaco argomenti da campagna elettorale. Il nostro più sentito consiglio è lavorare per il bene della città, guardare con attenzione alle azioni concrete per la nostra città, partecipare ai nuovi processi di organizzazione, motivarsi ed impegnarsi per dare risposte alle tante neo vertenze non ascrivibili all’ultima consiliatura. Per il resto, gli impegni con i Calabresi, li ha presi il Presidente Occhiuto e come ultimamente già dimostrato, saprà dare risoluzione anche alle situazioni ataviche. Ci piace altresì evidenziare il quarto posto del nostro Presidente di Regione nella classifica stilata da “Il Sole 24 Ore” dei governatori più amati d’Italia. I Calabrese hanno scelto e stanno seguendo con attenzione i vari sviluppi di cambiamento”. “Sorge il dubbio – hanno concluso i consiglieri – che negli incontri di maggioranza si argomentino i problemi di Cosenza facendoli fluttuare nella stanza nella speranza che le bacchette magiche li risolvano senza impegno alcuno. Da noi vige sempre la regola dell’ascolto ed impegno quotidiano”.