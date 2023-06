Trebisacce (Cs), al via le domande per richiedere il servizio di cura domiciliare destinato agli anziani non autosuficienti

“Garantire un aiuto alle persone non autosufficienti ultrasessantacinquenni che necessitano di assistenza, perché magari sole o perché il contesto domestico non è particolarmente adeguato o sufficiente. Per i cittadini residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale di Trebisacce, c’è l’opportunità di ricevere Assistenza domiciliare socio-assistenziale (SAD)”.

È quanto fanno sapere il sindaco di Trebisacce, Alex Aurelio, e la consigliera delegata alle politiche sociali Antonia S.M. Roseti informando che è stato pubblicato nei giorni scorsi l’avviso pubblico.

Per richiedere il servizio di cura domiciliare destinato agli anziani non autosuficienti, è possibile presentare la documentazione necessaria entro il martedì 20 giugno.

Possono candidarsi i cittadini ultrasessantacinquenni residenti o domiciliati in uno dei comuni del Distretto (Trebisacce, comune capofila, Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Cassano allo Ionio, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Francavilla Marittima, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Lorenzo Bellizzi, Villapiana) in condizioni di non autosufficienza, bisognevoli di assistenza continuativa. La condizione di non autosufficienza deve essere definita mediante la valutazione svolta dall’unità di valutazione multidimensionale (UVM) operante nel Distretto a composizione integrata tra Servizi sociali comunali e l’Asp di riferimento. Le prestazioni sociali sono soggette a compartecipazione degli utenti in base all’ISEE del nucleo familiare.

Dall’aiuto per l’igiene e cura della persona per favorire l’autosufficienza nelle attività giornaliere, quali alzarsi dal letto, curare l’igiene personale, vestirsi, deambulare correttamente, preparare e assumere i pasti, lavare la biancheria; all’aiuto per il governo e l’igiene della casa. Tra le varie prestazioni destinate ai beneficiari del servizio vi è anche, tra le altre, quello della promozione della partecipazione alle attività sociali e ricreative ed il supporto per il disbrigo pratiche.

Avviso pubblico e domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune. Le domande dovranno pervenire al protocollo del Comune di residenza.