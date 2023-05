Cosenza: intensificati i controlli della Polizia Locale in alcune zone della città

Saranno intensificati in città i controlli da parte della Polizia Locale. L’inizio di questo nuovo corso, che risponde all’esigenza per l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso, di garantire, in alcune zone della città, una maggiore presenza e condizioni di maggior sicurezza ai cittadini, è coinciso con una serie di controlli disposti in questi giorni dal Comando della Polizia Municipale. In particolare, sono stati istituiti alcuni posti di blocco dalla Sezione Infortunistica Stradale e dalla Sezione Viabilità. Nei primi due giorni, i controlli sono stati effettuati su Piazza Mancini e nell’area dell’Autostazione. Altri controlli sono stati effettuati ieri pomeriggio in Piazza Europa e su via Caloprese.

Nel corso dei presìdi istituiti, sono stati oltre 50 i veicoli controllati e numerose le violazioni al codice della strada elevate.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale va nella direzione di garantire un sempre più efficiente controllo del territorio e, in particolare, delle aree più a rischio.