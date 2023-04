Pnrr e imprese, sabato l’incontro della Lega a Cosenza

Sabato prossimo 15 aprile, alle ore 17, nella sede di Palazzo Arnone a Cosenza, si terrà l’incontro su Pmi e opportunità europee, con la connessione del Pnrr.

L’incontro, organizzato dall’on Simona Loizzo, registrerà la partecipazione del direttore generale della Regione per i fondi comunitari, Maurizio Nicolai, del commissario di Sorical, Cataldo Calabretta, del commissario regionale della Lega, Giacomo Saccomanno. Concluderà l’on Valentino Grant, parlamentare europeo del Carroccio. Modererà il giornalista Rai Riccardo Giacoia.

“I fondi di coesione e il Pnrr – ha detto Simona Loizzo – sono una grande risorsa per il tessuto medio produttivo calabrese. Si tratta di un’occasione da non perdere – ha aggiunto Loizzo – in concomitanza con le azioni che il Governo sta portando avanti per una razionalizzazione. Insieme all’on.Grant e con il contributo del direttore Nicolai – ha concluso Simona Loizzo – faremo il punto della situazione cercando di fornire risposte alle associazioni categoriali e a quanti vogliono sfruttare questa doppia possibilità per costruire percorsi di intrapresa”.