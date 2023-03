Cassano allo Ionio, Guerrieri strizza l’occhio a Renzi

Il giovane politico Michele Guerrieri dopo il risultato raggiunto del 7% nella città delle terme alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, con la lista “Mastella Noi Di Centro Europeisti” sta andando verso il terzo polo.

Guerrieri sulla vicenda ha così commentato “Con l’UDC abbiamo fatto il terzo polo molti anni fa’, allora il quadro era diverso, ma questo progetto rimane molto interessante. La mia comunità politica a Cassano ha bisogno di un partito strutturato che ci permetta di lavorare bene. Ho stima per molti nel terzo polo, anche perché tanti sono cattolici democratici. Hanno fatto lo stesso mio percorso. Nei prossimi giorni incontrerò un ex ministro molto vicino a Matteo Renzi. Ho già interloquito nei giorni scorsi con i rappresentanti provinciali del partito che mi hanno fatto una bellissima impressione”. Guerrieri, attivo in politica, fino ad ora è stato portaborse di Lorenzo Cesa al Parlamento Europeo nel 2017, Portavoce Nazionale Giovani dell’Unione di Centro, e Segretario Nazionale Giovani Noi di Centro.