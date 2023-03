Commissione sanità Cosenza, De Salazar fa il punto su ospedale dell’Annunziata e Pronto Soccorso: “La consapevolezza è che c’è ancora molto da fare”

Una fotografia dello state dell’arte e di quel che è stato fatto nell’ultimo periodo, dall’insediamento del nuovo commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera Vitaliano Salazar, per migliorare le condizioni dell’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza con particolare riferimento al Pronto soccorso.

Su questi temi ha voluto aprire un focus la Commissione sanità di Palazzo dei Bruzi, presieduta dal consigliere Giuseppe Ciacco, che ha ospitato proprio il commissario De Salazar, accompagnato dal direttore sanitario Francesco Amato. Un invito che il Presidente Ciacco ha rivolto al commissario straordinario nell’ottica di una reale cooperazione istituzionale “per focalizzare l’attenzione anzitutto sull’ammodernamento strutturale e sul potenziamento dell’Ospedale dell’Annunziata, con un occhio particolare al pronto soccorso”.

Alla riunione della commissione era presente anche l’Assessore alla salute di Palazzo dei Bruzi, Maria Teresa De Marco, che ha sottolineato in apertura la necessità di “parlare di sanità non per sollevare polveroni, ma per proporre soluzioni, con l’obiettivo di supportare un modello di governance innovativo ed efficiente che porti indubbi vantaggi ai pazienti e ai familiari. L’attore principale – ha puntualizzato De Marco – deve essere il malato e noi come Amministrazione siamo chiamati ad affermare la sua centralità come persona e la sua dignità con i suoi inalienabili diritti, primo tra tutti quello alla salute e alla vita. Stiamo operando in questa direzione, anche perché la nostra Amministrazione concentra il suo focus sul cittadino a 360 gradi, su tutta la raggiera dei diritti a lui ascrivibili”.

L’assessore De Marco ha ribadito l’obiettivo dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso insieme al quale si è recata nei giorni scorsi a rendere visita al commissario De Salazar, negli uffici direzionali dell’azienda ospedaliera: favorire e diffondere la cultura della prevenzione con la promozione della salute e del benessere, attraverso l’organizzazione di incontri di formazione, screening e progetti, proprio perché nessuno possa essere escluso dalle opportunità.

“Il punto focale – ha aggiunto De Marco – è adesso il Pronto soccorso. C’è da dire che molte persone ricorrono al dipartimento di emergenza perché non trovano risposte adeguate nella medicina territoriale. Quindi se non migliora l’organizzazione della medicina territoriale, ovviamente il flusso al pronto soccorso non può diminuire”

Si è poi dato corso all’audizione del commissario straordinario De Salazar che ha ricostruito la situazione che ha trovato al suo arrivo in Ospedale. “Ho trovato una situazione molto confusa – ha detto – ad iniziare proprio da un Pronto soccorso molto disorganizzato nel quale non si distinguevano i pazienti dai degenti e con percorsi interni sanitari non descritti”. De Salazar ha, a questo proposito, ricordato i provvedimenti che ha dovuto adottare per necessità organizzative.

“Oggi, però, possiamo affermare con serenità e anche con la consapevolezza che molto resta ancora da fare, che oggi Cosenza ha un pronto soccorso degno di questo nome – ha aggiunto. Abbiamo solo rispolverato delle norme che dicono come deve funzionare un Pronto soccorso e abbiamo adempiuto a tutti i punti indicati dall’ispezione ministeriale, svoltasi in due fasi, nel 2020 e nel 2021, e ai quali non era stato dato sostanziale seguito”.

Tra i provvedimenti adottati da Salazar anche il ricambio di personale e l’istituzione di un punto di informazione dedicato. Quindi ha ribadito la missione vera del pronto soccorso: quella di salvare vite e saper accogliere con dignità e senso organizzativo. “Il pronto soccorso di Cosenza ha mediamente 190/200 accessi al giorno, che non sono troppi e che si concentrano su alcune fasce. Ora vengono accolti in maniera organizzata”. A rendere migliore la situazione, anche l’aumento dei posti letto, con una più efficace funzionalità e l’istituzione di due aree nuove OBI (osservazione breve intensiva) con 11 posti letto. De Salazar ha inciso anche sulle sale operatorie “che prima funzionavano al 60%” e che adesso sono state aumentate.

“Era paradossale – ha detto – che a fronte dei buoni professionisti presenti all’Annunziata, mancava l’organizzazione. Da circa 50 giorni stiamo assistendo ad un aumento della “produzione”, nel senso che si cura di più”

De Salazar ha poi annunciato che si sta provvedendo ad elaborare anche l’atto aziendale sul quale ha mantenuto il più stretto riserbo, ribadendone comunque l’importanza “perché è l’atto organizzativo complessivo che ridisegna tutta l’organizzazione. Mediamente se ne fa uno ogni 3/5 anni. E’ un atto che si pone nel rispetto delle migliori professionalità e sicuramente che ragiona sui numeri. Sarà un atto aziendale ragionato, con una vision che riflette su una particolarità, quella che assegna all’Ospedale di Cosenza la funzione di Hub più importante della provincia, un Hub nel quale si devono fare cose serie, tralasciando le cose meno impegnative di cui devono occuparsi gli Spoke e tutta la rete territoriale”.

De Salazar ha ricordato, inoltre, alla commissione sanità del trasferimento, già avvenuto, dell’ematologia al Mariano Santo e che presto anche l’oncologia seguirà lo stesso percorso. Per l’oncologia pediatrica il commissario straordinario ha poi aggiunto che avrà un suo ruolo e una progettualità specifica.

De Salazar ha poi rassicurato anche i consiglieri comunali intervenuti subito dopo, rispetto ad alcune richieste avanzate da questi ultimi. Al consigliere Francesco Graziadio, che ha sollevato la questione delle interruzioni di gravidanza praticate in Ospedale che spesso rimangono, anche in virtù di un vuoto legislativo, un diritto negato, De Salazar ha promesso attenzione ed approfondimenti. E rassicurazioni il commissario straordinario ha fornito anche sul fronte dell’implementazione del personale (la richiesta è venuta dal consigliere Francesco Luberto), sullo stato dell’arte dei lavori, rispondendo alle sollecitazioni del consigliere Roberto Sacco, e sull’apertura dell’Ospedale ad un prossimo sopralluogo della commissione sanità, come richiesto dal consigliere Giuseppe D’Ippolito. Quest’ultimo è stato rassicurato da De Salazar anche sul ripristino della postazione dell’elisoccorso dell’Annunziata.

Nell’agenda del commissario straordinario figurerà a breve anche una visita al CUP, come da sollecitazione del consigliere Francesco Cito, e l’impegno per abbattere le liste d’attesa (problema sollevato in commissione dal consigliere Gianfranco Tinto).

A tirare le somme della seduta di commissione, l’intervento del Presidente del consiglio comunale Giuseppe Mazzuca che ha riconosciuto l’enorme cambio di passo avvenuto con l’inizio della gestione De Salazar. Al commissario straordinario Mazzuca ha poi rivolto due inviti: organizzare incontri periodici, “perché noi siamo l’interfaccia del cittadino”, e una collaborazione più stretta tra Azienda Ospedaliera e Asp “per evitare soprattutto che si eviti che gli spoke mandino troppi pazienti all’Hub dell’Annunziata, intasandolo. E’ questo – ha concluso Mazzuca – uno snodo cruciale per portare a termine la sua mission”.