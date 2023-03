Rende, al via i percorsi di inserimento lavorativo per i percettori di RDC, SIA e REI. Pubblicata la manifestazione di interesse

Pubblicata sull’albo pretorio del comune di Rende la manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti ospitanti percorsi di tirocinio finalizzati all’inserimento lavorativo dei percettori di RDC, SIA e REI.

L’amministrazione comunale, in quanto ente capofila dell’Ambito Socio-assistenziale Territoriale n. 2 che comprende i comuni di Castiglione Cosentino, Castrolibero, Marano Marchesato, Marano Principato, Rose, San Fili, San Pietro in Guarano e San Vincenzo la Costa, ha emanato l’avviso in qualità di soggetto promotore del progetto che ha come obiettivo quello di favorire l’occupabilità di soggetti, che beneficiano o hanno beneficiato della misura Sia-Rei-RDC, in modo da contrastare il rischio di emarginazione sociale, e tendere all’inserimento lavorativo per il superamento del disagio psicosociale.

“Una iniziativa che evidenzia ancora quanto l’ambito territoriale n.2 sia modello virtuoso. In questi anni siamo riusciti a promuovere un nuovo modello di welfare che ha visto nella sinergia tra enti la propria forza. Non a caso abbiamo ottenuto una pioggia di finanziamenti nell’ambito del PNRR”, ha spiegato l’assessora Lisa Sorrentino.

I tirocini, parte integrante del patto individuale elaborato dall’Equipe Multidisciplinare, dovranno essere rivolti a uno dei seguenti obiettivi: sostenere i beneficiari della misura SIA-REI-RDC e migliorare le loro competenze individuali; accrescere il potenziale di occupabilità dei soggetti rientranti nella misura, che sono temporaneamente in difficoltà e fuori dal mercato del lavoro; promuovere azioni finalizzate a migliorare il valore aggiunto di Comunità attraverso interventi di aiuto sociale e il sostegno del profit e non profit presente sul territorio in una logica di Welfare generativo.

Potranno presentare la manifestazione di interesse: i Comuni dell’Ambito Socio-

Assistenziale n.2; gli Enti del Terzo Settore le cui proposte progettuali, dopo adeguata sottoscrizione di Convenzione con il Comune Capofila di Rende, potranno anche prevedere l’assegnazione dei tirocinanti; Ditte individuali e società di persona e capitale; Commercianti; Fondazioni di diritto privato; Enti religiosi riconosciuti a livello nazionale e regionale; Organismi di formazione professionale accreditate della Regione Calabria; Studi professionali; Istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado; Altre aziende pubbliche e organismi pubblici.

La durata sarà non superiore a sei mesi e non inferiore si quattro mesi con un impegno di venti ore settimanali.

Le istanze, in forma di autodichiarazione, devono essere redatte secondo gli allegati 1 e 1A, quali parti integranti e sostanziali, scaricabili dal sito del Comune di Rende (Ente Capofila) all’indirizzo: www.comune.rende.cs.it.

L’intera documentazione dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo protocollo.rende@pec.it.