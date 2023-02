Corigliano-Rossano: sopralluogo sul Torrente Colognati dopo l’intimidazione a Calabria Verde

Si è tenuto questa mattina un sopralluogo sul Torrente Colagnati, all’indomani del vile atto intimidatorio subito dagli addetti di Calabria Verde. Atto già da stigmatizzato ieri dal sindaco Flavio Stasi. Sul posto per l’amministrazione comunale erano presenti l’assessore all’Assetto Urbano, Tatiana Novello e il responsabile di settore, Le Pera. Presenti anche l’assessore regionale Gianluca Gallo, la consigliera Pasqualina Straface, il presidente di Calabria Verde e una nutrita rappresentanza di addetti ai lavori.

«Il lavoro che si sta facendo è ottimo e fondamentale per la città – ha affermato l’assessore Novello – come già fatto dal sindaco Stasi, sono qui per testimoniare la presenza del Comune e la vicinanza a Calabria Verde».

«Non so quali interessi siano stati intaccati da questa importante attività di pulizia radicale e messa in sicurezza dei nostri torrenti, ma si tratta evidentemente di interessi completamente contrapposti a quelli dell’Amministrazione Comunale – ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi – L’amministrazione, per manifestare vicinanza fattiva alle squadre, si é già attivata per andare oltre la convenzione, garantendo ulteriori risorse per questo utile servizio e rafforzare l’azione sinergica che si sta realizzando. Se l’atto di ieri, quindi, voleva rallentare o depotenziare i lavori, sono felice di comunicare che ha ottenuto l’esatto contrario».