Incidente sul lavoro oggi pomeriggio nel Cosentino. Un operaio e’ rimasto ferito mentre stava lavorando al depuratore di Fuscaldo. Sul posto sono giunti i soccorsi e i sanitari sono intervenuti per prestare soccorso all’uomo. Da quanto e’ emerso, l’operaio non ha riportato ferite gravi ma e’ stato trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. (AGI)