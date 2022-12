Dall’incontro di due grandi artisti e visionari in Calabria, Beppe Menegatti e Fabio Gallo, nasce un auspicio di rinascita e pace

Il Centro di Alta Competenza CONNESSIONI dedica un contributo di immagine a due grandi visionari del mondo della cultura e dell’arte italiana, il regista Beppe Menegatti conosciuto anche per essere stato il marito della compianta Carla Fracci e il coreografo e regista Fabio Gallo, calabrese, recentemente insignito della “Medaglia d’Oro” Maison des Artistes presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza per la sua attività tesa a valorizzare il patrimonio culturale italiano. L’incontro dei due Maestri, che hanno fatto e continuano a fare la storia dell’arte del “secolo breve” e dell’inizio del nuovo millennio, è avvenuto all’interno del Teatro di Tradizione A. Rendano di Cosenza nel corso delle prove dell’evento di solidarietà “Una Notte a Napoli” organizzato dall’Associazione “3×21 I Sogni di Saveria” con la regia del Maestro Fabio Gallo. L’ingegnere Mario Timpano, esperto del Centro di Alta Competenza CONNESSIONI, ritenendo l’incontro di portata storica, ha inteso realizzare un contributo d’immagine quale dono ai due grandi artisti e alla Calabria. Un contributo, che mostra la capacità di chi ha genio di portare in scena artisti del territorio e creare con essi grandi eventi culturali, con il quale CONNESSIONI, che nasce da un protocollo d’intesa tra la Biblioteca Nazionale di Cosenza (MiC) e la Fondazione Culturale “Paolo di Tarso”, desidera aprire il 2023 come anno della pace, della rinascita, dell’arte e della cultura.