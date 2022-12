Cosenza, il 27 e 28 dicembre divieto di transito su via Lungo Crati per lavori di scavo da parte di Enel Distribuzione

Per consentire alla società Enel Distribuzione di effettuare alcuni lavori di scavo per la costruzione di una nuova linea elettrica MT20KW su via Lungo Crati, la Polizia Municipale ha adottato con apposita ordinanza, a seguito della richiesta della ditta esecutrice dei lavori e sulla scorta dell‘autorizzazione rilasciata dal Settore Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, un provvedimento di modifica temporanea della circolazione sull’area interessata, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza agli addetti ai lavori e agli utenti della strada.

In particolare, nelle giornate del 27 e del 28 dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 17,00, sarà istituito il divieto di transito, ad eccezione dei mezzi di cantiere, dei veicoli dei residenti e dei veicoli autorizzati, ove ne sussistano le condizioni, su Via Lungo Crati, da Piazza dei Valdesi a Piazza Vincenzo Federici.

Le limitazioni provvisorie alla circolazione saranno rese note, a cura della ditta esecutrice, con l’apposizione della necessaria segnaletica di preavviso.