Lavia (Cisl): “Buon cammino al nuovo Vescovo di San Marco Argentano-Scalea, Mons. Stefano Rega”

«Giunge oggi – dichiara Giuseppe Lavia, Segretario generale della Cisl della provincia di Cosenza – l’annuncio della nomina del nuovo Vescovo di San Marco Argentano-Scalea nella persona di Mons. Stefano Rega. A S.E. Mons. Leonardo Bonanno, che ha guidato la diocesi in questi anni, va il saluto del nostro sindacato anche per la sua sensibilità ai temi sociali. A Mons. Rega la Cisl augura un buon cammino in terra calabrese, nella certezza che la sua vasta esperienza pastorale in mezzo al popolo, vicino ai giovani, inciderà profondamente nel tessuto ecclesiale e sociale del territorio affidato alle sue cure.

E a Mons. Rega, come già ieri a Mons. Checchinato, nominato per Cosenza-Bisignano, ribadiamo la disponibilità della Cisl al dialogo per un’alleanza che veda insieme comunità, istituzioni, mondo ecclesiale, parti sociali sui temi della persona e del lavoro.

Due nuovi Pastori a distanza di poche ore per due diocesi della provincia di Cosenza: una scelta che testimonia l’attenzione di Papa Francesco per la nostra terra e che accogliamo con gratitudine».