Giornata volontariato, a Cosenza l’evento nazionale l’evento “Diamo voce alla solidarietà”

Cosenza è una delle due piazze italiane, insieme a Bergamo, ad ospitare, sabato 3 dicembre, l’evento “Diamo voce alla solidarietà”, iniziativa organizzata in occasione della 37esima Giornata Internazionale del Volontariato da Forum Terzo Settore, CSVnet – associazione centri di servizio per il volontariato e Caritas italiana. Volontari e cittadini saranno chiamati ad intervenire ed interagire, per strada, sulle tematiche più rilevanti per il volontariato italiano. In particolare, a Cosenza, le attività si svolgeranno, dalle 10 alle 18, in piazza 11 Settembre con piccoli laboratori e giochi per coinvolgere i passanti e ascoltare le loro opinioni.

Nel nostro Paese ci sono oltre 5 milioni di volontari: il loro impegno è emerso in modo ancora più evidente durante l’emergenza pandemica, ma è prezioso e insostituibile, anche se non sempre così conosciuto. A Cosenza e provincia sono attivi 1200 enti di terzo settore in attività sociali che vedono il coinvolgimento di oltre 10mila volontari. L’obiettivo è proprio accendere i riflettori sul volontariato e sul ruolo importante che svolge nella società.

Il lavoro che emergerà dalle due piazze, una del Sud e l’altra del Nord, sarà presentato lunedì 5 dicembre a Bergamo durante un momento di riflessione sul presente e sul futuro del volontariato alla presenza di rappresentanti del mondo del Terzo settore e delle istituzioni e che andrà a chiudere l’anno di Bergamo Capitale italiana del Volontariato 2022.

La manifestazione di piazza a Cosenza è organizzata dal CSV Cosenza in collaborazione con il Forum Terzo Settore Cosenza e hinterland e la Caritas diocesana. Nell’occasione in piazza saranno disponibili i biglietti gratuiti dello spettacolo “Foraffascinu” della Terra di Piero che andrà in scena lunedì 5 dicembre alle 20 al Cinema Teatro Garden di Rende offerto dal CSV Cosenza in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato. Durante l’evento saranno premiati i volontari dell’anno, studenti delle scuole di ogni ordine e grado che hanno raccontato, attraverso un elaborato, la loro esperienza di volontariato. Inoltre sarà presentato il cartellone di spettacoli natalizi “Tutto un altro Natale”.